Два беспилотника нарушили границу Брянской области
Ещё два беспилотника ВСУ пересекли границу Брянского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную атаку на Брянщину пресекли военнослужащие Министерства обороны. 10 февраля границу Брянского района нарушили сразу два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их сбила система противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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