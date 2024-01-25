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Два человека отравились газом в садовом обществе Брянска

2024, 25 января 11:35 Происшествия
Два человека отравились газом в садовом обществе Брянска
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Два человека отравились угарным газом в доме садовом обществе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации. 

Ночью 25 января в единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра  поступила информация об отравлении угарным газом двух человек. Инцидент произошёл в дома в садовом обществе «Коммунальник». 

На происшествие прибыли специалисты «Газпром газораспределение Брянск». Они выяснили, что произошла утечка газа. Причиной стало нарушение правил использования газовой колонки.

Врачи осмотрели пострадавших и оказали помощь. От госпитализации они отказались.

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