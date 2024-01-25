Два человека отравились газом в садовом обществе Брянска
Два человека отравились угарным газом в доме садовом обществе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
Ночью 25 января в единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра поступила информация об отравлении угарным газом двух человек. Инцидент произошёл в дома в садовом обществе «Коммунальник».
На происшествие прибыли специалисты «Газпром газораспределение Брянск». Они выяснили, что произошла утечка газа. Причиной стало нарушение правил использования газовой колонки.
Врачи осмотрели пострадавших и оказали помощь. От госпитализации они отказались.