Два человека погибли на пожаре в Новозыбкове

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В понедельник около семи утра в спасательное ведомство сообщили о пожаре в городе Новозыбков. На улице Коммунистическая загорелся жилой дом.

Прибывшие на вызов два пожарных расчета меньше чем за час справились с возгоранием. Два человека погибли в огне. Причину пожара установят специалисты.