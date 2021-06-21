Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» и трактора под Унечей

В числе пострадавших – 12-летний ребенок.

Два человека погибли в результате ДТП в Унечском районе. Авария произошла 20 июня около 22.30 на 115-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.

По предварительной информации областной ГИБДД, 49-летний водитель «ВАЗ-210740», двигаясь в сторону Новозыбкова, врезался в трактор «Беларусь» с прицепом, 27-летний водитель которого остановился для поворота налево.

Водитель и 73-летний пассажир «ВАЗа» погибли на месте. Они не были пристегнуты ремнем безопасности.

47-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом левой височной кости, закрытым переломом левого голеностопного сустава со смещением, рваной раной правого плеча и рваной раной головы.

12-летнего ребенка, также находившегося в «ВАЗе», доставили в больницу с закрытым переломом обеих бедер со смещением, ушибом мягких тканей головы и травматическим шоком второй степени.

У погибшего водителя «ВАЗа» взяли анализы на состояние опьянения, сообщает ГИБДД.