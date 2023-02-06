Два человека погибли в аварии на брянской трассе

Два водителя погибли и два пассажира получили травмы в аварии на трассе в Брянском районе. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 5 февраля на 14 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 48-летний водитель на Mazda Tribute выехал на встречную полосу движения. Иномарка столкнулась с Skoda Karoq с прицепом под управлением 50-летнего водителя. А на отсоединившийся прицеп наехал Volkswagen Jetta.

Водители Mazda и Skoda от полученных травм умерли. 18-летний пассажир Skoda с травмами попал. А 18-летнюю девушку из той же легковушки после осмотра отпустили с назначением лечения.

Инспекторы выяснили, что в момент ДТП водитель автомобиля Mazda и пострадавшие из автомобиля Skoda не были пристёгнуты ремнями безопасности. Полиция проводит проверку.