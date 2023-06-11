Два человека погибли в аварии в Мглине

Два человека погибли в иномарке, которая врезалась в дом в Мглине. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Буденного в городе Мглине. 25-летний водитель на KIA OPTIMA не справился с управлением. Иномарка врезалась в дом.

Водитель и 19-летняя пассажирка умерли на месте. 24-летний пассажир с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ключицы госпитализирован в Почепскую больницу.

Полицейские выяснили, что молодые люди до происшествия развлекались и пили в клубе. Есть основания полагать, что водитель находился в состоянии опьянения, отметили в ГИБДД. Это установит эксперты.

Водитель и пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. А автомобилист неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.