Два человека пострадали на трассе в Суражском районе

Два человека пострадали в аварии на трассе в Суражском район. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 1 км автодороги «Сураж-Вьюково» в Суражском районе. 67-летний водителя за рулём «ВАЗ-21124», ослеплённый ярким солнцем, не учел безопасный боковой интервал. Легковушка задела «Москвич». 65-летний водитель последнего от удара потерял управление. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель «Москвича» и его 39-летняя пассажирка с ушибами и вывихами отпущены после осмотра с назначением лечения.