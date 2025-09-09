Два человека пострадали при столкновении иномарки и «УАЗ» в Почепском районе

Два человека пострадали при столкновении иномарки и «УАЗ» на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

7 сентября на 19 км автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков-Жирятино» в Почепском районе произошла авария. 47-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Vento пошёл на обгон впереди движущегося «УАЗ-3303». 64-летний водитель в это время начал поворачивать налево. Транспортные средства столкнулись.

Водитель «УАЗ-3303» попал в больницу с травмами. Его 70-летнего пассажира после осмотра врачи отпустили домой с назначением лечения.

На водителя иномарки стражи порядка составили три административных материала. Пострадавшего автомобилиста также привлекли к ответственности из-за отсутствия страховки.

Вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение правил обгона транспортного средства, уточнили в ГИБДД.