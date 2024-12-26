Два человека пострадали при столкновении легковушки с грузовиком на брянской трассе

Два человека пострадали при столкновении легковушки с грузовиком на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 25 километре федеральной автодороги «Обход г. Брянска» произошла авария. 42-летний водитель не справился с управлением автомобиля Opel Vivaro. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Mercedes-Benz Actros.

Водителя и 48-летнего пассажира легкового автомобиля с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Полицейские предполагают, что водитель иномарки мог уснуть за рулём. Правоохранители проводят проверку.