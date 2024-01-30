Два человека пострадали в аварии на брянской трассе

Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Унечском районе. Об том сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 7 км автодороги «Унеча-Робчик» в Унечском районе. 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля Nissan Almera. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «УАЗ 220695-04».

Водитель легковушки вывихнул бедро. А 48-летняя пассажирка «УАЗ» травмировала голову. Пострадавших доставили в больницу.