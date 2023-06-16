Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом на брянской трассе

Водитель и пассажирка мотоцикла пострадали при столкновении с легковушкой на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 146 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе произошла авария. 41-летняя женщина-водитель за рулём Lada VESTA при выезде со второстепенной дороги не пропустила мотоцикл Motoland. 68-летний байкер ехал по главной дороге.

Водитель и 69-летняя пассажирка мотоцикла получили травмы. После оказания медицинской помощи их отпустили с назначением лечения.