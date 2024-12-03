Два человека пострадали в ДТП в Дубровском районе

Мужчина и женщина получили травмы в ДТП в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Дубровском районе на 192-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошла авария.

46-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Jetta. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил ушибы. Госпитализация ему не потребовалась. 46-летняя пассажирка легковушки с травмами попала в больницу.

Инспекторы составили два административных материала на автомобилиста. Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.