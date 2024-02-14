Два человека сломали ноги при столкновении трёх машин на брянской трассе

Полиция ищет водителя, скрывшегося с места аварии, в которой два человека сломали ноги. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 10 км автодороги «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью» в Брянском районе произошла авария. Неустановленный водитель предположительно на «Ладе Веста», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил «ВАЗ 21091». 52-летний водитель ехал по главной дороге. «ВАЗ» отбросило на встречную полосу встречного движения прямо под грузовик Shacman.

Водитель и 49-летняя пассажирка «ВАЗа» с переломами ног были госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиции проводит проверку. Стражи порядка ищут водителя, скрывшегося с места ДТП.