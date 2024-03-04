Два человека травмированы при возгорании дома в Выгоничах

Два человека получили травмы на пожаре в жилом доме в Выгоничах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Выгоничи. на вызов прибыли три отделения на пожарных автоцистернах. Полтора часа они тушили огонь в частном жилом доме.

На пожаре пострадали два человека. Причину происшествия установят эксперты.