Два года в колонии проведёт брянец за нападение с ножом на приятеля
Два года в колонии проведёт 42-летний брянец за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Клинцовского района рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья. В преступлении обвинили 42-летнего мужчину.
По версии правоохранителей, 20 июля фигурант пил у себя дома со знакомым. Во время ссоры он ударил гостя ножом в грудь и живот. Мужчина выжил, но его здоровью был причинен тяжелый вред.
Суд отправил виновного на два года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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