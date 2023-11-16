Два года в колонии проведёт брянец за нападение с ножом на приятеля

Два года в колонии проведёт 42-летний брянец за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клинцовского района рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья. В преступлении обвинили 42-летнего мужчину.

По версии правоохранителей, 20 июля фигурант пил у себя дома со знакомым. Во время ссоры он ударил гостя ножом в грудь и живот. Мужчина выжил, но его здоровью был причинен тяжелый вред.

Суд отправил виновного на два года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.