Два «КАМАЗа» столкнулись на брянской трассе

Водитель пострадал при столкновении двух «КАМАЗов» на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 31 км автодороги «Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Белоруссия, обход г. Брянска» в Брянском районе. 31-летний водитель за рулём «КАМАЗ -452803» с прицепом не учел дистанцию. Грузовик врезался в едущий впереди «КАМАЗ-65115С» с прицепом.

Водитель первого грузовика отправился в больницу с рваной раной ноги и ушибом головы. На него инспекторы составил несколько протоколов, в том числе за управление транспортом без прав.

35-летний водитель второго «КАМАЗа» также привлекли к административной ответственности за шесть нарушений. Госавтоинспекторы подготовили информацию о прекращении регистрации двух этих грузовиков.