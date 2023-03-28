Два мужчины пострадали в ДТП на брянской трассе

Два пассажира «УАЗ» получили травмы в аварии на трассе в Навлинском районе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 378 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе. 36-летняя женщина-водитель за рулём Vortex при обгоне не справилась с управлением. Иномарка врезалась в попутно двигавшийся «УАЗ». Отечественный автомобиль от удара съехал в кювет и перевернулся. 23-летний и 59–летний пассажиры «УАЗ» получили травмы. От госпитализации они отказались.

Полиция проводит проверку по факту аварии.