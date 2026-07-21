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Три человека пострадали при атаках ВСУ в Брянской области

2026, 21 июля 12:36
Три человека пострадали при атаках ВСУ в Брянской области
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Три человека пострадали при атаках ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

️В минувшие сутки Брянская область не раз подвергалась атакам ВСУ.  В Климовском районе ранения получили два человека. 

Свиноводческий комплекс агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе несколько раз подвергался интенсивным обстрелам. Несколько производственных корпусов повреждены и уничтожены два большегрузных автомобиля. Сотрудники не пострадали. 

Утром 21 июня в Суземке FPV-дроны дважды напали на тягач-прицеп агрохолдинга «Мираторг». Водителя с травмами отвезли в больницу. 

За прошедшие сутки военнослужащие обнаружили в небе над регионом 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели. 

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