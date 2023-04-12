Два подростка пострадали в ДТП в Клинцах

Два подростка госпитализированы после аварии в Клинцах. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На улице Беляева в городе Клинцы произошло ДТП. 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074», выезжая со двора на дорогу не пропустил Toyota Corolla. От удара иномарка вылетела на встречную полосу и задела BMW.

42-летняя пассажирка BMW, а также 17-летняя и 15-летний пассажиры Toyota попали в больницу с травмами. Оба несовершеннолетних пассажира сидели сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности.