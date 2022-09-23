Два снаряда нашли в брянском лесу

В лесу Брянского района обнаружили два артиллерийских снаряда времён войны.

Об опасной находке в региональное МЧС сообщил очевидец. В лесу в двух километрах от посёлка Брянский Опытный Лесхоз Брянского района лежали взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

На вызов приехали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центр. Сапёры изъяли два артиллерийских снаряда 76 мм и уничтожили их.