Два «ВАЗа» столкнулись на перекрёстке в Клинцах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём в Клинцах произошла авария. 63-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2107» при повороте налево не пропустил «ВАЗ-21703». 43-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.

При столкновении травмы получил автомобилист «ВАЗ-2107». Его доставили в больницу.

На мужчину инспекторы составили административный протоколы.

Также правоохранители выяснили, что второй водитель не имеет права управлением транспртными средсвами. За руль своей машины ему разрешил сесть 30-летний приятель. Тот в момент аварии ехал на пассажирском месте. На обоих нарушителей стражи порядка составили административные материалы.