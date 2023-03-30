Два жителя Клинцов получили условные сроки за торговлю контрафактными сигаретами

Суд приговорил к условным срокам двух жителей Клинцов за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд вынес приговор по уголовному делу о сбыте немаркированных табачных изделий и использование чужого товарного знака. На скамье подсудимых оказались два 37-летних жителя города Клинцы.

С ноября 2020 по июль 2021 года соучастники привозили в город контрафактные сигареты и продавали по товарными знаками известных табачных брендов. Стражи порядка изъяли у фигурантов более 63 тысяч пачек стоимостью более 7,4 млн рублей. Правообладателям причинен ущерб на 270 тысяч рублей.

Мужчина и его подельница получили условные сроки и штрафы. Приговор не вступил в законную силу.