Два жителя Новозыбкова получили условный срок за хранение контрафактных сигарет

Брянский суд приговорил двух жителей Новозыбкова к условному сроку за хранение контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о хранении и перевозки для дальнейшей торговли немаркированных сигарет. В преступлении обвинили 47-летнего и 56-летнего жителей Новозыбкова.

В 2018 и 2019 годах обвиняемые покупали и хранили табачную продукцию без акцизных марок для продажи. 22 апреля 2019 года правоохранители остановили автомобиль злоумышленников. Стражи порядка обнаружили в салоне 8 тысяч 830 пачек немаркированных сигарет. Их стоимость превысила 998 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно и штрафом от 180 тысяч до 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.