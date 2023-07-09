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Два жителя Новозыбкова получили условный срок за хранение контрафактных сигарет

2023, 09 июля 14:37 Происшествия
Два жителя Новозыбкова получили условный срок за хранение контрафактных сигарет
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Брянский суд приговорил двух жителей Новозыбкова к условному сроку за хранение контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о хранении и перевозки для дальнейшей торговли немаркированных сигарет. В  преступлении обвинили 47-летнего и 56-летнего жителей Новозыбкова.

В 2018 и 2019 годах обвиняемые покупали и хранили табачную продукцию без акцизных марок для продажи. 22 апреля 2019 года правоохранители остановили автомобиль злоумышленников. Стражи порядка обнаружили в салоне 8 тысяч 830 пачек немаркированных сигарет. Их стоимость превысила 998 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно и штрафом от 180 тысяч до 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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