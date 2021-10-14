Две беременные женщины умерли от коронавируса в Брянской области

Еще две находятся в тяжелом состоянии.

Две беременные жительницы Брянской области умерли от коронавируса. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

«Болеют и беременные. К сожалению, двоих нам не удалось спасти, две женщины находятся в состоянии средней тяжести. На сегодня всех заболевших беременных нужно изолировать в областном роддоме, для этого там создается специальное отделение на 150 коек», – отметил Галаганов.

С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1614 брянцев и 106 иногородних пациентов.