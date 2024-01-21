Две девушки пострадали в аварии в Брянске

Две девушки пострадали при столкновении двух машин в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошло на улице Литейной в Брянске. 19-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Golf. Легковушка выехала на встречную полосу встречного и врезалась в «Лада Гранта».

20-летняя пассажирки иномарки с переломом ключицы и пневмотораксом попала в больницу. 20-летняя пассажирка отечественной легковушки получила сотрясение головного мозга и ушибы. От госпитализации отказалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.