Две девушки пострадали в ДТП на брянской трассе

Две девушки пострадали при столкновении двух автомобилей на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 11 километре федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 21-летний водитель за рулём «ВАЗ» врезался в остановившийся автомобиль Toyota Corolla.

22-летняя пассажирка «ВАЗ» ушибла грудную клетку. 23-летняя девушка из отечественной легковушки с рваной раной правой голени попала в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.