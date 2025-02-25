Две иномарки столкнулись на трассе в Брянском районе

Женщина пострадала при столкновении двух иномарок на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Брянском районе на 129 км федеральной автодороги «Орел–Брянск–Смоленск–граница с Республикой Беларусь»произошла авария. 42-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля Renault Arkana при повороте налево не не пропустила Infiniti FX37. Транспортные средства столкнулись.

Травмы получила автомобилистка из Renault. Госпитализация ей не потребовалась. Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.