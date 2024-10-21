Две иномарки столкнулись на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 131 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 83-летний водитель за рулём Toyota RAV4 проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке. Иномарка столкнулась с Kia Rio. 35-летний водитель поворачивал налево. Toyota от удара отбросило на опору светофора.

35-летний водитель Kia и 71-летняя пассажирка Toyota попали в больницу с травмами. Инспекторы составили на пожилого водителя протокол.