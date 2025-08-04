Две иномарки столкнулись на трассе в Выгоничском районе

Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Выгоничском районе на 24-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь 2 августа вечером произошла авария. 52-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля Renault Daster, выехала на встречную полосу и врезалась в Renault Logan.

43-летний водитель Renault Logan получил травмы. Мужчину госпитализировали.

На автомобилистку инспекторы составили административный материал. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.