Две кражи велосипедов раскрыли брянские полицейские

Две кражи велосипедов раскрыли полицейские в Злынковском районе и в Комаричах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением о краже в полицию обратилась 62-летняя жительница Злынковского района. Женщина припарковала свой велосипед на улице около магазина. Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила транспорт. Заявительница не пристегнула велосипед специальным противоугонным тросом.

Оперативники уголовного розыска задержали 37-летний местного жителя. Он признался в краже. Двухколёсный транспорт мужчина вернул.

В аналогичную ситуацию попал 29-летний житель посёлка Комаричи.Он оставил свой велосипед на час возле дома и также не позаботился о его сохранности. Ранее судимый 28-летний жителя посёлка Брасово угнал транспорт. Его задержали стражи порядка.

Возбуждены уголовные дела.