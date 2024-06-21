Две кражи велосипедов раскрыли брянские полицейские

Две кражи велосипедов раскрыли полицейские в Злынковском районе и в Комаричах. Об этом сообщили в региональном УМВД.
С заявлением о краже в полицию обратилась 62-летняя жительница Злынковского района. Женщина припарковала свой велосипед на улице около магазина. Вернувшись через несколько минут, она не обнаружила транспорт. Заявительница не пристегнула велосипед специальным противоугонным тросом.
Оперативники уголовного розыска задержали 37-летний местного жителя. Он признался в краже. Двухколёсный транспорт мужчина вернул.
В аналогичную ситуацию попал 29-летний житель посёлка Комаричи.Он оставил свой велосипед на час возле дома и также не позаботился о его сохранности. Ранее судимый 28-летний жителя посёлка Брасово угнал транспорт. Его задержали стражи порядка.
Возбуждены уголовные дела.
19.06.2024 11:55
Требуется специалист
Как в регионе поддерживают и развивают целевое обучение? В Смоленской области растёт заинтересованность абитуриентов в заключении договоров целевого обучения – ведь таким молодым специалистам после получения высшего или средне-профессионального образования гарантировано трудоустройство. Есть и повышенный интерес к этому со стороны различных компаний. Целевое обучение позволяет соединять студента и будущего работодателя. Благодаря механизму государственные и частные
19.06.2024 11:51
Поплаваем?
В Смоленске будет построен многофункциональный семейно-оздоровительный центр. Новый спортивный объект планируется открыть в 2027 году. О таких планах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, на реализацию проекта будет направлено более 1,3 млрд рублей. 630 млн рублей из них – это субсидия из федерального бюджета в рамках проекта «Я выбираю спорт» Минспорта России, а 533
19.06.2024 11:48
Фермерский уголок
В разных уголках региона смоляне заняты в сфере АПК. Благодаря их труду жители имеют возможность приобретать натуральные и качественные продукты, в сёлах создаются рабочие места, а регион повышает свою продовольственную безопасность. Представить выращенную продукцию, поделиться успехами и поделиться опытом смоленские аграрии смогли на традиционном Дне фермера, который в этом году прошёл 15 июня на базе
19.06.2024 11:46
Новые подходы
В начале июня кадровые перестановки произошли в руководстве Вяземского района – и.п. главы муниципалитета стал Олег Смоляков, ранее возглавлявший Кардымовский район. На минувшей неделе губернатор Василий Анохин встретился с первым лицом Вяземского района и обсудил с ним план развития муниципалитета – стратегически важного для области. «Определил ключевые приоритеты работы – это ЖКХ, дороги, здравоохранение и