Две легковушки и автоцистерна столкнулись на брянской трассе

Два человека попали в больницу после столкновения «ВАЗ», «УАЗ» и автоцистерны на трассе в Трубчевском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 37 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Трубчевском районе произошло ДТП. 30-летняя женщина-водитель за рулём «ВАЗ-21120» столкнулась с двигавшимся впереди «УАЗ-29893». От удара «буханка» вылетела на встречную полосу и задела грузовик DAF-XF с полуприцепом-цистерной.

40-летний водитель «УАЗа» и его 52-летний пассажир госпитализированы с травмами. Полиция проводит проверку.