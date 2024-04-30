Две легковушки столкнулись на брянской трассе

Мужчина и женщина пострадали в аварии на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 7 км федеральной автомобильной дороги А240 «Брянск-Новозыбков граница с республикой Беларусь» в Брянском районе. 61-летний водитель за рулём «Лада Ларгус» при повороте налево не пропустил автомобиль Chery Tiggo. 41-летний водитель ехал во встречном направлении.

Автомобилист из иномарки получил травму коленного сустава, а его 39-летняя пассажирка ушибла нос. Госпитализация им не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту аварии.