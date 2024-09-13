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Две легковушки столкнулись на трассе в Брянском районе

2024, 13 сентября 17:32 Происшествия
Две легковушки столкнулись на трассе в Брянском районе
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Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух машин на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 1 километре региональной автодороги «Подъезд к аэропорту г. Брянска – Тиганово» в Брянском районе произошла авария. 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mitsubishi Carisma. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Renault Logan. Водитель и 27-летняя пассажирка Mitsubishi с травмами попали в больницу.

Инспекторы выяснили, что на колёсах Mitsubishi летняя резина не соответствует требованиям. На водителя составили два административных протокола. Полиция проводит проверку по факту аварии.

 

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