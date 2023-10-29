Две легковушки столкнулись на «встречке» в Выгоничском районе

Водитель ушиб голову при столкновении двух легковушек на «встречке» в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 25 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия» в Выгоничском районе. 44-летний водитель за рулём Lada Kalina выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с Volkswagen Tiguan.

Водитель Lada вывихнул ногу и ушиб голову. его отвезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.