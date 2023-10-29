Две легковушки столкнулись на «встречке» в Выгоничском районе
Водитель ушиб голову при столкновении двух легковушек на «встречке» в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
На 25 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия» в Выгоничском районе. 44-летний водитель за рулём Lada Kalina выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с Volkswagen Tiguan.
Водитель Lada вывихнул ногу и ушиб голову. его отвезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
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