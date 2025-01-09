Две миномётные мины обнаружили спасатели в Клинцах
Две миномётные мины времён войны обнаружили спасатели в Клинцах. Об этом сообщили в региональном МЧС.
7 января в спасательное ведомство поступила информация об опасном объекте. В Клинцах прохожий обнаружил на улице боеприпасы.
На вызов оперативно прибыли сотрудники группы спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Опасной находкой оказались две миномётные мины 82 мм времён Великой Отечественной войны. Специалисты изъяли и уничтожили боеприпасы.