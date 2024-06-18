Две женщины пострадали в аварии в Мглине

Две женщины пострадали при столкновении легковушки и автобуса в Мглине. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Октябрьская в городе Мглин произошла авария. Водитель за рулём «ВАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ГАЗ GAZELLE». 62-летний водитель поворачивал налево.

При столкновении 44-летняя пассажирка «ВАЗ» вывихнула плечо, а 20-летней пассажирка легковушки ушибла голову.

По факту аварии полиция проводит проверку.