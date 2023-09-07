Две женщины пострадали в ДТП в Дятьково

Две пассажирки пострадали при столкновении двух легковушек на дороге в Дятьково. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Фокина в Дятьково. 47-летняя женщина-водитель за рулем Renault Logan при повороте налево не пропустила Mazda 3. Автомобили столкнулись.

41-летняя пассажирка автомобиля Renault получила ушибы. А 46 летняя женщина из той же машины с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой попала в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.