Две жительницы Брянщины попались на мошенничестве с инвестициями

Две жительницы Брянщины поверили обещаниям о быстром заработке на инвестициях от мошенников и потеряли более трехсот тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя жительница Брянского района. Пообщавшись якобы с представителем крупной организации женщина решила инвестировать свои сбережения. Мнимый эксперт пообещал быстрый заработок. 264 тысячи рублей женщина перевела на неизвестные счета. После этого эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попала 65-летняя жительница Советского района областного центра. Они лишилась 100 тысяч рублей.