Две жительницы Брянщины попались на обман с инвестициями и лишились почти 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полиция Брянска обратилась 66-летняя жительница Бежицкого района. Женщина пообщалась якобы с сотрудником крупной организации и по его совету решила инвестировать свои сбережения. На указанные неизвестным счета женщина перевела 235 000 рублей. После этого собеседник пропал.

В аналогичную ситуацию попала 29-летняя жительница Брянского района. Она лишилась 50 000 рублей.