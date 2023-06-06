Две жительницы Брянщины попались на обман с инвестициями
Две жительницы Брянщины попались на обман с инвестициями и лишились почти 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полиция Брянска обратилась 66-летняя жительница Бежицкого района. Женщина пообщалась якобы с сотрудником крупной организации и по его совету решила инвестировать свои сбережения. На указанные неизвестным счета женщина перевела 235 000 рублей. После этого собеседник пропал.
В аналогичную ситуацию попала 29-летняя жительница Брянского района. Она лишилась 50 000 рублей.
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