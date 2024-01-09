Две жительницы Брянска поверили лжеинвесторам и лишились более ста тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила вложить свои сбережения. 84 тысячи рублей женщина перевела на указанный неизвестный счёт. После этого собеседник пропал.

Быстро заработать хотела и 47-летняя жительница Фокинского района. Лжеэксперт по инвестициям выманил в неё 25 тысяч рублей.