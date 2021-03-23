Двое брянцев лишились миллиона каждый из-за мошенников

50-летний житель Советского района Брянска, приняв звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей банка, послушал ее инструкции и под предлогом пресечения незаконных операций по его счетам совершил под ее диктовку действия на банкомате, в результате чего лишился 1 010 000 рублей.

20 марта в полицию обратилась 48-летняя жительница Фокинского района Брянска, которая также поверила телефонному звонку от якобы сотрудницы службы безопасности банка. Под предлогом оформления через банкомат выгодного кредита звонившая мошенническим путем завладела 1 000 000 рублей потерпевшей.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».