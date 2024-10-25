Двое брянцев отправились в тюрьму за нападение на приятеля и кражу из его дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Комаричского района вынес приговор по уголовному делу о краже и причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказались 28-летний и 32-летний жителя брянского села.
В феврале пьяные фигуранты через незапертую дверь проникли в дом своего знакомого в селе Игрицкое. Они похитили оттуда имущество на 1700 рублей.
А через несколько дней подельники вновь пришли в тот же дом. После совместного распития алкоголя они жестоко избили хозяина. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил 32-летнего виновного к четырем годам в колонии, а соучастника — к трём с половиной годам. Решение не вступило в законную силу.
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