Двое брянцев отправились в тюрьму за нападение на приятеля и кражу из его дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Комаричского района вынес приговор по уголовному делу о краже и причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказались 28-летний и 32-летний жителя брянского села.

В феврале пьяные фигуранты через незапертую дверь проникли в дом своего знакомого в селе Игрицкое. Они похитили оттуда имущество на 1700 рублей.

А через несколько дней подельники вновь пришли в тот же дом. После совместного распития алкоголя они жестоко избили хозяина. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил 32-летнего виновного к четырем годам в колонии, а соучастника — к трём с половиной годам. Решение не вступило в законную силу.