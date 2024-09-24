Двое брянцев пострадали от лжеоператоров сотовой связи

Двое брянцев на прошлой неделе лишились свыше трёхсот тысяч рублей после беседы с лжеоператорами сотовой связи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сразу двое жителей Брянской области на минувшей недели пострадали от мошенников, которые представились работниками оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщили о якобы необходимости продлить договор обслуживания или заменить устаревшую сим-карту. Во время беседы мошенники получили доступ к банковским счетам потерпевших и списали оттуда 302 000 рублей.