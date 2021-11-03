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Двое брянцев украли на озере механизм шлюза за 240 тысяч рублей

2021, 03 ноября 16:00 Происшествия
Двое брянцев украли на озере механизм шлюза за 240 тысяч рублей
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На поимку злоумышленников ушло менее часа.

23-летний и 32-летний жители Суражского района украли в Гордеевском районе винтоподъемный механизм шлюза стоимостью 240 тысяч рублей.

Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел на озере у деревни Струговка. Местные жители услышали со стороны водоема подозрительный шум и сообщили об этом в сельскую администрацию, затем информация поступила в полицию.

На поимку злоумышленников, попытавшихся скрыться на машине, полицейским понадобилось менее часа. Они рассказали, что приехали на озеро порыбачить. Их внимание привлекла массивная металлическая конструкция, которую они решили сдать на металлолом.

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