Двое брянцев украли на озере механизм шлюза за 240 тысяч рублей
На поимку злоумышленников ушло менее часа.
23-летний и 32-летний жители Суражского района украли в Гордеевском районе винтоподъемный механизм шлюза стоимостью 240 тысяч рублей.
Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел на озере у деревни Струговка. Местные жители услышали со стороны водоема подозрительный шум и сообщили об этом в сельскую администрацию, затем информация поступила в полицию.
На поимку злоумышленников, попытавшихся скрыться на машине, полицейским понадобилось менее часа. Они рассказали, что приехали на озеро порыбачить. Их внимание привлекла массивная металлическая конструкция, которую они решили сдать на металлолом.
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