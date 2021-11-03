Двое брянцев украли на озере механизм шлюза за 240 тысяч рублей

На поимку злоумышленников ушло менее часа.

23-летний и 32-летний жители Суражского района украли в Гордеевском районе винтоподъемный механизм шлюза стоимостью 240 тысяч рублей.

Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел на озере у деревни Струговка. Местные жители услышали со стороны водоема подозрительный шум и сообщили об этом в сельскую администрацию, затем информация поступила в полицию.

На поимку злоумышленников, попытавшихся скрыться на машине, полицейским понадобилось менее часа. Они рассказали, что приехали на озеро порыбачить. Их внимание привлекла массивная металлическая конструкция, которую они решили сдать на металлолом.

По статье «Кража» жителям Суражского района грозит до пяти лет заключения.