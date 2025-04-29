Двое брянцев выслушали приговор по делу о сбыте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Приговор выслушал 26-летний и 24-летний жители областного центра.

В 2022 году житель Брянска незаконно приобрёл свыше 1500 граммов взрывчатого вещества – тротил, автомат Zastava и восемь патронов. В мае 2023 года он продал автомат и 25 патронов. Также он незаконно хранил 321,7 граммов пороха, который потом передал знакомому. А в апреле 2023 года фигуранты передали на хранение общему знакомому 192,9 граммов пороха и продали ему кастет. Кроме того, один из виновных сбыл другому 14 патронов, а также в июле 2023 года продал пистолет Макарова.

Оружие и взрывчатые вещества полицейские изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил 26-летнего виновного к шести годам и двум месяцам в колонии строгого режима и 150 тысячам рублей штрафа. Второй фигурант получил условный срок и 100 тысячам рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.