Двое брянских подростков выслушали приговор за три угона

Двое брянских подростков, обвиняемых в трёх угонах автомобилей, выслушали приговор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об угоне. Приговор выслушали двое подростков 16 и 17 лет.

Ночью 19 августа прошлого года в Брянске 17-летний, ранее судимый юноша угнал автомобиль Daewoo Nexia. А 7 и 8 сентября 2024 года сообщники в посёлке Локоть Брасовского района дважды катались на чужом автомобиле «ВАЗ 21074».

Суд приговорил судимого парня к году и двум месяцам в воспитательной колонии, а его товарища оштрафовал на 22 тысячи рублей.

Решение не вступило в законную силу.