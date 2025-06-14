Двое молодых людей погибли в ДТП на трассе в Суземском районе

Двое молодых людей погибли при столкновелнии двух легковушек и фуры на трассе в Суземском районе. Об этом сообщили в региональной Гостаовпекции.

Накануне вечером в Суземском районе на 11-м км автодороги регионального значения «Суземка – Страчево – Алешковичи – Зерново» произошла авария.18-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21154» не заметил стоящую на проезжей части фуру DAF с полуприцепом. Легковушка задела грузовик и выехала на встречную полосу, где врезалась в «ВАЗ-21113».

16-летний и 18-летний пассажиры «ВАЗ-21154» от полученных травм погибли. Молодой водитель этой машины с тяжёлыми травмами попал в больницу.

48-летний водитель фуры нарушить требований правила дорожного движения, остановившись на проезжей части. Инспекторы составили на мужчину протоколы. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.