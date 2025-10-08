Двое молодых людей пострадали в ДТП в Новозыбкове
Двое молодых людей пострадали в ДТП в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
4 октября ДТП произошло в городе Новозыбкове. Около дома № 14А на улице Гагарина 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ 2112». Легковушка съехала с дороги.
Водитель и 19-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.
По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.
