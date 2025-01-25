Двое мужчин погибли и один пострадал на пожаре в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Почепском районе. В посёлке Валуец на улице Бакланская загорелся частный жилой дом.

С огнём боролись три пожарных расчёта. Спасатели обнаружили в доме тела двух мужчин. Ещё одного человека с ожогами доставили в больницу.

Причину пожара устанавливают эксперты.