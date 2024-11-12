Двое мужчин пострадали в ДТП на брянской трассе

Двое мужчин получили травмы в ДТП на брянской трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 2 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе произошла авария. 53-летний водитель за рулём Lada Kalina поворачивая налево со второстепенной дороги, не пропустил Volkswagen Passat. 39-летний мужчина ехал прямо.

Оба водителя с сотрясением головного мозга и переломами попали в больницу.

На автомобилиста из отечественной легковушки инспекторы составили административный материал. По факту аварии полиция проводит проверку.